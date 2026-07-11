رئیس سازمان اورژانس کشور:
۱۱۴ هزار خدمت سلامت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ارائه شد
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به موفقیت نظام سلامت در پوشش مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از ارائه بیش از ۱۱۴ هزار خدمت درمانی و بهداشتی به زائران خبر داد و گفت: با بسیج کامل امکانات، استقرار ۱۸ بیمارستان، بیش از هزار دستگاه آمبولانس و صدها تیم واکنش سریع، این اجتماع عظیم بدون وقوع حوادث ناگوار و با عملکرد موفق حوزه سلامت به پایان رسید.
وی با اشاره به نقش تمامی بخشهای نظام سلامت افزود: از همکاران حوزه بهداشت که مسئولیت پیشگیری، مراقبت و نظارت را برعهده داشتند تا مراکز درمانی که مقصد نهایی بیماران بودند، همگی با فرماندهی واحد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملکردی منسجم و موفق داشتند و توانستند خدمات مطلوبی به زائران ارائه کنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور حضور گسترده مردم در این مراسم را بینظیر توصیف کرد و گفت: این حماسه مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد شد و حتی برخی رسانههای خارجی جمعیت حاضر را بیش از ۴۳ میلیون نفر برآورد کردهاند.
میعادفر با اشاره به گستردگی عملیات سلامت در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی تصریح کرد: در این مراسم ۱۸ بیمارستان، ۱۰۹۱ دستگاه آمبولانس، اتوبوسآمبولانس و موتورلانس، ۳۴۴ تیم واکنش سریع و بیمارستانهای سیار به کار گرفته شدند. همچنین برای نخستین بار بانک خون در تهران، قم و مشهد مستقر شد و تیمهای پزشکی و درمانی در طول مسیرهای مراسم به ارائه خدمات پرداختند.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰۲۰ کارشناس بهداشت و حدود ۷ هزار دانشجوی علوم پزشکی نیز در بخشهای مختلف مشارکت داشتند و علاوه بر کمک به تیمهای سلامت، در محل اسکان زائران نیز خدمات لازم را ارائه کردند.
میعادفر با ارائه آمار خدمات انجامشده گفت: در مجموع ۱۱۴ هزار و ۵۰۳ خدمت سلامت در این چند روز ثبت شد که از این تعداد، ۵۲ هزار و ۶۲۳ خدمت در تهران، ۴۳ هزار و ۳۳۶ خدمت در قم و بیش از ۱۸ هزار خدمت در سایر استانها ارائه شد.
وی افزود: ۵ هزار و ۲۴۵ نفر در بیمارستانهای سیار خدمات درمانی دریافت کردند، ۵۶ هزار و ۷۸۶ نفر توسط آمبولانسها و تیمهای واکنش سریع تحت پوشش قرار گرفتند، ۳۴۵ مورد جراحی سرپایی انجام شد و ۴ هزار و ۶۵۹ نفر نیز برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستانها منتقل شدند.
نماینده تمام الاختیار وزارت بهداشت در ستاد چداع، بدرقه و تدفین «قائد شهید»، با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت گفت: تیمهای بهداشتی ۳۵ هزار مورد نظارت بهداشتی انجام دادند. همچنین هزار و ۶۷۰ مورد نمونهبرداری از مواد غذایی و هزار و ۳۴۴ مورد نمونهبرداری از آب آشامیدنی انجام شد تا از سلامت مواد غذایی و آب مصرفی اطمینان حاصل شود.
به گزارش وبدا، میعادفر با قدردانی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، قم و مشهد خاطرنشان کرد: تقسیم کار مناسب، استقرار بیمارستانهای صحرایی، تأمین گسترده آب آشامیدنی و ارائه خدمات درمانی در محل، نقش مؤثری در پیشگیری از گرمازدگی و کاهش نیاز به انتقال بیماران داشت.
وی تاکید کرد: خوشبختانه نظام سلامت در این اجتماع کمنظیر عملکرد موفقی داشت و برای ارزیابی علمی این عملیات نیز تیمی مستقل از دانشگاهیان بر روند خدمات نظارت کرده است. نتایج این ارزیابیها و مقالات علمی حاصل از این تجربه در آینده منتشر خواهد شد تا سایر کشورها نیز از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تجمعات عظیم، در کنار تجربیات ارزشمند اربعین حسینی، بهرهمند شوند.