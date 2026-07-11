آغاز انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از ۲۲ تیر

به گزارش ایلنا، ثبت‌نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از روز دوشنبه ۲۲ لغایت شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ انجام می شود.

دانشجویان می‌توانند در تاریخ مذکور، با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

با توجه به برگزاری آئین باشکوه بدرقه امام شهید امت ثبت‌نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه به روز دوشنبه ۲۲ لغایت شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ موکول شد.

دانشجویان عزیز می‌توانند در تاریخ مذکور، با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

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