تشییع باشکوه رهبر شهید؛ جلوهای از همبستگی ملی و دینی
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، در یادداشتی با عنوان «تشییعی به وسعت ایمان؛ بدرقهای در شأن یک قائد»، مراسم تشییع را نمادی از همبستگی ملی و دینی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، در یادداشتی با عنوان تشییعی به وسعت ایمان؛ بدرقهای در شأن یک قائد نوشت: اینک در انظار تحسینآمیز میلیاردها انسان، میلیونها انسان داغدار و بهسوگنشسته با برگزاری شگفتانگیزترین تشییع جنازه تاریخ بشر، دینِ خود را نسبت به رهبرشان ادا کردند
میلیونها انسان بهخشمآمده، شکوه وداع با قائد شهید اعظمی را به نمایش گذاشتند که تا همیشه تاریخ در قلب و جان همه آزادگان عالم زنده و ماندگار خواهد بود.
آنچه در این روزها شاهد آن بودیم، شکوه پرعظمت و ارادتِ ملتی بود که با قلبی تپنده و ضربآهنگی واحد بهسوگ مصلح بزرگ زمان، پیشوای آزاداندیشان، رهبر مؤمنان و قائد مجاهدان نشستند و در ماتم او بر سر و سینه زدند.
امروز میلیونها انسان به پا خاستهاند تا بار دیگر با آرمانهای الهی رهبر شهید خود بیعت کنند و در میانه توفانهای روزگار، پایداری و استواری خود را به رخ جهانیان بکشند و رستاخیزی از قدرشناسی را به نمایش بگذارند.
در لحظات سهمگین حزن و اندوه، ملتی بزرگ آمدند و حماسهای از جنس ایمان و استقامت آفریدند، خروش غیرت را به نمایش گذاشتند، عظمت ایمان را یادآور شدند و عهدی دوباره با ولایت بستند.
آنچه این روزها در شکوهمندترین مراسم تشییع تاریخ در ایرانِ بزرگ جاری است، جلوهای زیبا از «اوج همبستگی ملی و دینی» و روایتی درخشان از پیوند ناگسستنی میان ملتی بزرگ و قائدی شهید است؛ پیوندی که تا ابدالآباد ماندگار خواهد ماند.
حماسهای که هرگز از یادها نخواهد رفت و آیندگان با عظمت از آن یاد خواهند کرد.
بدرود، ای رهبر آزادگان جهان.