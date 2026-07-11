به گزارش ایلنا، ناصر امانی در رابطه با برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: انتخابات باید در موعد قانونی خود برگزار می‌شد اما به دلیل وقوع جنگ در کشور که هنوز هم ادامه دارد، شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم نبود.

وی افزود: در تمام دنیا شرایط جنگی متفاوت با شرایط عادی است و مسئولان در شرایط فوق‌العاده تصمیمات را بر اساس امنیت مردم، منافع کشور و جلوگیری از تنش‌های داخلی می‌گیرند؛ همین موجب تعویق در برگزاری انتخابات شد.

امانی همچنین تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیمات اعلام شده از سوی وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی، انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. باید دید که اعلام رسمی پایان جنگ چه زمانی انجام می‌شود که اعلام این موضوع نیز بستگی به تصمیم شورای عالی امنیت ملی دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ابراز امیدواری کرد که انتخابات هرچه سریعتر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار شود و در ادامه گفت: بنده با ادامه فعالیت شورای ششم موافق نیستم و معتقدم که مردم حق دارند با آمدن پای صندوق رأی در مورد عملکرد ما قضاوت کنند و اگر رضایت ندارند، نمایندگانی را انتخاب کنند که عملکرد بهتری نسبت به ما داشته باشد.

وی با بیان اینکه دوره هفتم در صورت برگزاری انتخابات دو ساله خواهد بود، یادآور شد: دو سال هم مدت کمی نیست. به هرشکل شرایط جنگی کشور موجب این وضعیت شده و چاره‌ای نیست، اما اینکه این دوره هم دو سال دیگر تمدید شود، اشکالاتی دارد.

به گزارش شهر، امانی همچنین خاطرنشان کرد: نامزدهای دوره بعد عملاً می‌دانند که باید برای دو سال برنامه‌ریزی کنند؛ دوره ششم چهار ساله بود اما دو سال دیگر تمدید شد، بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشیم. ما در تهران برنامه چهار ساله توسعه داشتیم که سال گذشته مدت آن به پایان رسید. در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌بریم که آیا ما باید برای سالهای آینده برنامه‌ریزی کنیم؟ وزارت کشور اعلام کرده هر دوره شورا و مدیریت شهری باید برای دوره خود برنامه توسعه تدوین کند اما برنامه چهارم منقضی شده و این بلاتکلیفی به مردم و شهر آسیب می‌زند.

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