۱۷ شهید و ۱۱۵ مصدوم در تجاوز آمریکا به ۶ شهر

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: «تا امروز ۱۴ عمل جراحی انجام شده، ۱۰۲ نفر پس از درمان ترخیص شده‌اند و با کمال تاسف، ۱۷ هموطن به شهادت رسیده‌اند که یک نفر از شهدا نیز بانوست.»

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «پشت هر عدد، رنجی‌است بی‌شمار!»

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