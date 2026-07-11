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۱۷ شهید و ۱۱۵ مصدوم در تجاوز آمریکا به ۶ شهر

۱۷ شهید و ۱۱۵ مصدوم در تجاوز آمریکا به ۶ شهر
کد خبر : 1811377
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حمله هوایی آمریکا به ۶ شهر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱۵ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر از آنان خانم بودند.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: «تا امروز ۱۴ عمل جراحی انجام شده، ۱۰۲ نفر پس از درمان ترخیص شده‌اند و با کمال تاسف، ۱۷ هموطن به شهادت رسیده‌اند که یک نفر از شهدا نیز بانوست.»

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «پشت هر عدد، رنجی‌است بی‌شمار!»

۱۷ شهید و ۱۱۵ مصدوم در تجاوز آمریکا به ۶ شهر

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