ترافیک سنگین در چند مسیر منتهی به پایتخت

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور، اظهار کرد: اکنون محور هراز در مسیر شمال به جنوب و محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در آزادراه کرج - تهران در محدوده حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه - تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروزبهرام، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: اکنون تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی تأثیری بر تردد خودروها در این مسیرها ندارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، زمان سفر خود را مدیریت کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه کامل به جلو، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.