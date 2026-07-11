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ترافیک سنگین در چند مسیر منتهی به پایتخت

ترافیک سنگین در چند مسیر منتهی به پایتخت
کد خبر : 1811345
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و چند مسیر منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: تردد در سایر محورهای شمالی روان است و هیچ‌گونه مداخله جوی در این مسیرها وجود ندارد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور، اظهار کرد: اکنون محور هراز در مسیر شمال به جنوب و محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در آزادراه کرج - تهران در محدوده حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه - تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروزبهرام، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: اکنون تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی تأثیری بر تردد خودروها در این مسیرها ندارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، زمان سفر خود را مدیریت کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه کامل به جلو، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

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