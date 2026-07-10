رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه با اشاره به وسعت و حساسیت بالای برگزاری این مراسم، افزود: تمامی توان عملیاتی اورژانس کشور، اعم از آمبولانس‌ها، اتوبوس آمبولانس‌ها، بالگردهای اورژانس، موتورلانس‌ها، اورژانس ریلی و پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی، با هماهنگی دقیق در نقاط استراتژیک مستقر شدند. هدف ما از این استقرار گسترده، کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران احتمالی و ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی در کم‌ترین زمان ممکن بود که با تلاش بی‌وقفه تکنسین‌های اورژانس، این مهم محقق شد.

نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در این ستاد، ضمن قدردانی ویژه از نگاه راهبردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیان کرد: از حمایت‌های وزیر محترم بهداشت نیز نهایت سپاس و قدردانی را دارم. بدون شک، تحقق این سطح از نظم و سلامت عملیاتی، مرهون حمایت‌های ایشان است که با درایت و اشراف کامل بر ابعاد این رویداد ملی، بستر لازم را برای بسیج امکانات و انسجام‌بخشی به خدمات فراهم آوردند.

او افزود: در همین راستا، از معاونت‌های محترم «توسعه»، «بهداشت»، «درمان» و «دانشجویی» وزارت بهداشت نیز که با رویکردی جهادی و تعاملی کم‌نظیر، تمامی ظرفیت‌های ستادی خود را در اختیار ستاد عملیاتی قرار دادند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم. هم‌افزایی میان این معاونت‌ها، نمونه‌ای موفق از حکمرانیِ سلامت در بزنگاه‌های حساس است.

میعادفر همچنین با تأکید بر نقش حیاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای این عملیات، تصریح کرد: همکاری و مشارکت فعال اورژانس استان تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، قم و مشهد، رکن اصلی موفقیت این عملیات بود. بر خود فرض می‌دانم از همت والای این دانشگاه‌ها که با پای کار آوردن تمام ظرفیت‌های خود، نقش‌آفرینی درخشانی داشتند، تقدیر ویژه‌ای داشته باشم.

وی اضافه کرد: افزون بر این، لازم است از تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در نقش پشتیبان، با آمادگی کامل و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در این مأموریت خطیر مشارکت کردند، مراتب امتنان و سپاس قلبی خود را ابراز دارم. هم‌افزایی بی‌نظیر میان این دانشگاه‌ها و اورژانس کشور در مدیریت زنجیره امداد و درمان، الگویی ماندگار از انسجام و آمادگی در رویدادهای ملی را به نمایش گذاشت.

نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در این ستاد در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت مرهون تلاش‌های مخلصانه و بی‌وقفه تمامی کادر تیم ملی سلامت و نیروهای پشتیبانی است که با ایثار و مسئولیت‌پذیری، آرامش و سلامت شرکت‌کنندگان را تضمین کردند. از تمامی این همکاران عزیز، معاونت‌های ستادی و تمامی دانشگاه‌های پیشرو و پشتیبان در اجرای این مأموریت، کمال تشکر و قدردانی را دارم.