به گزارش ایلنا، تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC 2026) که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشورهای مختلف عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیم‌های لهستان و برزیل به دست آورد.