خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه ۱۶۷ هزار خدمت به زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید/سردرد بیشترین علت مراجعه

ارائه ۱۶۷ هزار خدمت به زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید/سردرد بیشترین علت مراجعه
کد خبر : 1811217
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر، بیش از ۱۶۷ هزار خدمت بهداشتی،‌ درمانی و امدادی به زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب از سوی نیروهای جمعیت هلال احمر ارائه شد.

به گزارش ایلنا، پوشش مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در سراسر کشور انجام و ۱۶۷ هزار و ۱۵۱ خدمت بهداشتی، درمانی و امدادی به زائران این مراسم ارائه شد.

این خدمات به ۸۱ هزار و ۷۳۷ نفر ارائه شد. با این وجود ۱۰ هزار و ۷۳۹ نفر در جریان این مراسم دچار مصدومیت های جزئی شدند که ۱۰ هزار و ۱۴۰ نفر به صورت سرپایی درمان و ۵۵۵ نفر برای اطمینان یافتن از سلامت آن‌ها به مراکز درمانی منتقل و زیر نظر پزشکان ویزیت شدند. بیشترین علل مراجعه سردرد و کنترل فشار خون بود.

در جریان این مراسم ۵۹۹ مصدوم ترافیکی نیز گزارش شد که ۴۰ نفر از این مصدومین توسط تیم های تخصصی هلال احمر رهاسازی شدند.

علاوه‌ بر این جمعیت هلال احمر در حوزه حمایت روانی و ارائه خدمات بشردوستانه نیز فعال بود و ۲۳ هزار و ۹۱۷ نفر از خدمات تیم های سحر بهره‌مند شدند و ۹۳ هزار ۶۴۹ خدمت بشردوستانه به زائران ارائه شد.

همچنین تیم های درمان اضطراری جمعیت هلال احمر با حضور در مسیر مراسم تشییع و تدفین به پایش علائم حیاتی ۳ هزار و ۳۲۱ نفر از مراجعین پرداختند و برای ۴ هزار و ۴۵۸ نفر نیز دارو تجویز کرده و خدمات متنوع دیگری ارائه کردند که مجموع خدمات ارائه شده از سوی تیم های درمان اضطراری جمعیت هلال احمر از ۱۱ هزار مورد فراتر رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی