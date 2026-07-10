به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در متن پیام قدردانی پیرحسین کولیوند آمده است:

«ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون؛ حضور باشکوه مسئولانه و آگاهانه ملت بزرگ ایران در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهیدمان جلوه‌های کم نظیر از وحدت، وفاداری بصیرت و انسجام ملی را در تاریخ این سرزمین به ثبت رساند این حماسه بزرگ بار دیگر نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی با عزت، همدلی و آرامش صحنه‌هایی ماندگار و الهام بخش خلق می‌کند.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران صمیمانه از حضور مسئولانه و کم نظیر آحاد مردم عزیز کشورمان که با نظم، متانت و همدلی در این آیین تاریخی شرکت کردند قدردانی می‌کنم.

همچنین بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های شبانه روزی امدادگران ،نجاتگران ،داوطلبان، جوانان پزشکان، پرستاران، تیم‌های درمان اضطراری کارکنان و مدیران جمعیت هلال‌احمر که با آمادگی کامل روحیه ایثار و خدمت بی‌منت در کنار سایر دستگاه‌های خدمت رسان امنیت و سلامت شرکت کنندگان را تأمین کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم.

بی‌تردید ارائه خدمات گسترده امدادی درمانی و بشردوستانه در کنار همکاری و هماهنگی مثال‌زدنی همه دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم موجب شد این اجتماع عظیم و تاریخی بدون بروز خسارت و تلفات با آرامش، نظم و امنیت برگزار شود و برگ زرین دیگری بر کارنامه خدمت‌رسانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزوده گردد. این موفقیت تنها یک دستاورد عملیاتی نبود؛ بلکه نمادی از سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری ملی بود که در پرتو همدلی مردم و تلاش خالصانه خادمان آنان محقق شد.

از درگاه خداوند متعال برای رهبر شهیدمان علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای ملت بزرگ ایران عزت، سربلندی، امنیت و استمرار وحدت و همبستگی مسئلت دارم‌.

امیدوارم خانواده بزرگ هلال‌احمر همچون گذشته با تکیه بر آرمانهای والای انسانی و اسلامی همواره در مسیر خدمت صادقانه به مردم عزیز ایران استوار و سربلند گام بردارد.»

انتهای پیام/