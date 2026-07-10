توصیه های ایمنی برای بازگشت از مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز موج بازگشت زائران و سوگواران از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها نقشی حیاتی در پیشگیری از سوانح رانندگی دارد؛ بدین منظور توصیه‌های زیر به رانندگان ارائه می‌شود:

- پیش از بازگشت، خودرو را بررسی کنید، کمربند را ببندید، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و هر دو ساعت، ۱۵ دقیقه استراحت نمایید.

از هرگونه عامل حواس پرتی، به ویژه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی جدا پرهیز کنید و در مواقع اضطراری با ۱۱۵ تماس بگیرید. سفر ایمن، نشانه احترام به جان خود و دیگران است.

همچنین پیش از حرکت نیز آمادگی خودرو را بررسی کنید از جمله سلامت لاستیک‌ها، ترمز، چراغ‌ها، برف پاکن‌ها، میزان سوخت، آب رادیاتور، کمربند ایمنی، تمام سرنشینان خودرو، حتی سرنشینان عقب، کمربند ایمنی را ببندند و برای کودکان از صندلی ایمنی مناسب استفاده شود.

- از رانندگی هنگام خستگی خودداری کنید و در صورت خواب آلودگی، خستگی یا مصرف داروهای خواب آور رانندگی نکنید.

استراحت منظمی داشته باشید و هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه در محل ایمن استراحت کنید.

سرعت مطمئنه رانندگی کنید و سرعت مجاز را رعایت کرده و فاصله ایمن با خودروهای دیگر را حفظ کنید.

هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید، تمام تمرکز خود را بر رانندگی قرار دهید.

مراقبت از سلامت سرنشینان بسیار حائز اهمیت است.

در هوای گرم آب کافی بنوشید، کودکان و سالمندان را حتی برای چند دقیقه داخل خودروی خاموش تنها نگذارید.

صورت وقوع تصادف ابتدا محل حادثه را ایمن کنید و در صورت وجود خطر آتش سوزی یا نشت سوخت، از جابه جایی مصدومان مگر در شرایط اضطراری خودداری کنید.

تماس با اورژانس: در صورت نیاز با ۱۱۵ تماس بگیرید و محل حادثه، تعداد مصدومان و وضعیت آنان را دقیق اعلام کنید.

همراه داشتن تجهیزات ضروری بسیار لازم است. این وسایل شامل کیف کمک های اولیه، آب آشامیدنی، داروهای ضروری، شارژ تلفن همراه و چراغ قوه است.

سفر ایمن برای زائران شامل بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، استفاده نکردن از تلفن همراه و استراحت کافی است.

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