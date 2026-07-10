نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر شیوه های تربیتی مؤثر و مهارت های گفتگو
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور درمان با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد به موضوع یادگیری مهارتهای زندگی و مهارتهای فرزند پروری توسط والدین، به عنوان مهمترین عوامل محافظتکننده از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر همزمان با روز جهانی مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر، همایش تخصصی «پیشگیری، درمان و بازتوانی اعتیاد» با شعار «مسئله جهانی مواد مخدر؛ موضوعات پابرجا، چالشهای نوپدید، پاسخدهی نوآورانه» در سالن سمنهای بهزیستی استان نهران با حضور مدیران، متخصصان، دانشگاهیان و فعالان حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد برگزار شد.
مجید قربانی، در دومین پنل تخصصی همایش «پیشگیری، درمان و بازتوانی اعتیاد» با عنوان نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد، با اشاره به سیاستهای کلی نظام در حوزه پیشگیری از اعتیاد و اقدامات شاخص صورت گرفته در حوزه پیشگیری در حوزههای خانواده، محیطهای آموزشی، محیطهای کاری، فضاهای عمومی و مجازی، به اهمیت شیوههای تربیتی مؤثر و مهارتهای زندگی و فرزندپروری پرداخت.
وی افزود: برقراری و حفظ ارتباط خوب با فرزندان رمز موفقیت خانوادهها برای جلوگیری از گرایش فرزندانشان به اعتیاد است.
قربانی، موضوع گوش دادن فعال، تعامل سازنده، اعتمادسازی و مشارکت داشتن فرزندان در زندگی را عواملی مؤثر در محافظت نوجوانان و جوانان از گرایش به اعتیاد دانست.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور درمان در ادامه گفت: از بین شیوه های فرزندپروری (مستبدانه، سهلگیرانه و پذیرنده)، رابطه منطقی و عاقلانه در کنار رفتار با محبت به عنوان شیوهای پذیرنده بیشترین اثر را در بازداری از مصرف مواد داشته است. همچنین پنج جفت مهارت زندگی که شامل خودآگاهی، همدلی، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای بین فردی، مهارتهای حل مسأله، مهارتهای تصمیمگیری، مهارتهای تفکر خلاق، مهارتهای تفکر انتقادی، مهارتهای مقابله با هیجانات و مهارت های مقابله با استرس است میتوان میزان تابآوری خانوادهها را در مقابله با هر مشکلی از جمله اعتیاد افزایش دهد.
وی در پایان این پنل تخصصی به نتایج اقدامات و چالشهای حوزه پیشگیری پرداخت و اظهار داشت: برای اینکه در امر پیشگیری از اعتیاد موفق شویم باید تمام آحاد جامعه و سازمانهای ذیمدخل آن را در اولویت سیاستها، برنامهریزی، بودجهریزیها و اقدامات خود قرار دهند.
ارتقای اثربخشی آموزش در سطوح سهگانه پیشگیری از اعتیاد با استفاده از فناوریهای نوین
محمدعلی حسنی؛ مشاور معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در هفتمین پنل تخصصی همایش «پیشگیری، درمان و بازتوانی اعتیاد» با عنوان فناوری و روشهای نوین آموزشی در پیشگیری از اعتیاد، با اشاره به مدل تحول دیجیتال در یک سازمان، گفت: توجه به تحول دیجیتال به معنای تغییری شگرف در عملکرد دستگاههای درگیر در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد با محوریت فناوریهای نوین بسیار تحولآفرین است.
وی افزود: اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشنهای موبایل، رسانههای اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیلگری داده، هوش مصنوعی و بلاکچین از مهمترین انواعِ فناوریهای تحولآفرین در آموزش هستند.
حسنی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر در تلاش است با حمایت و بهرهمندی از ظرفیت و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان زمینه بهرهبرداری از ایزارهای فناورانه در حوزههای مختلف مبارزه با مواد مخدر به ویژه پیشگیری و درمان را فراهم نماید.
حسنی در پایان این پنل تخصصی اظهار داشت: در حال حاضر ستاد پروژههایی در حوزه تلویزیون اینترنتی، توسعه سامانه غوام، دستیار هوشمند، سکوهای تخصصی، واقعیت مجازی و افزوده، بازیهای رایانهای، الگوریتمهای هوشمند، رصد و پایش فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در دست طراحی، پیاده سازی و اجرا دارد.