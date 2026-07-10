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ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس و سنگینی تردد در آزادراه کرج–تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس و سنگینی تردد در آزادراه کرج–تهران
کد خبر : 1811065
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس و ترافیک سنگین در آزادراه کرج–تهران خبر داد و اعلام کرد سایر محورهای شمالی از تردد روان برخوردار بوده و هیچ‌گونه مداخله جوی در این مسیرها گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین است.
 
وی افزود: همچنین در آزادراه کرج–تهران و در محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.
 
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان است.
 
سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و شرایط جوی برای تردد مناسب گزارش شده است.
 
وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.
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