جزئیات برگزاری آزمون شفاهی فلوشیپ اعلام شد/ رقابت ۱۳۱۸ داوطلب برای پذیرش ۶۸۳ نفر
کد خبر : 1811059
آزمون شفاهی پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه جاری در دانشگاههای مجری برگزار میشود. در این دوره، یکهزار و ۳۱۸ پزشک متخصص برای پذیرش ۶۸۳ نفر در رشتههای مختلف تکمیلی تخصصی رقابت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، آزمون شفاهی پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در دانشگاههای مجری برگزار میشود و داوطلبان واجد شرایط باید بر اساس برنامه زمانبندی اعلامشده از سوی دانشگاه محل برگزاری در این مرحله از آزمون شرکت کنند.
مرحله شفاهی آزمون، بخش مهم و تعیینکننده فرآیند پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی به شمار میرود و با هدف ارزیابی توانمندیهای علمی، مهارتهای بالینی، قدرت تصمیمگیری حرفهای و شایستگیهای تخصصی داوطلبان برگزار میشود. بر اساس دستورالعمل آزمون، این ارزیابی صرفاً به مصاحبه محدود نبوده و متناسب با رشته و دانشگاه برگزارکننده، ممکن است به صورت آزمون مهارتهای بالینی ساختارمند (OSCE)، آزمون مبتنی بر مدیریت بیمار (PMP)، مصاحبه ساختارمند یا ترکیبی از این روشهای نوین، ارزیابی انجام شود.
آزمون شفاهی امسال در دانشگاهها و مراکز آموزشی دارای مجوز برگزاری دورههای فلوشیپ از جمله دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز، اهواز، ارومیه و سایر دانشگاههای دارای ظرفیت پذیرش برگزار میشود. داوطلبان نیز در رشتههای مختلفی از جمله ناباروری، طب مادر و جنین، جراحی سرطان، جراحی ستون فقرات، بیهوشی قلب، پزشکی خواب، درد، صرع، رادیولوژی مداخلهای، جراحی دست، مراقبتهای ویژه کودکان و دهها رشته فوقتخصصی دیگر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
بر اساس راهنمای منتشرشده، داوطلبانی که وضعیت بررسی مدارک آنان در سامانه «مجاز-ناقص» اعلام شده است، مجاز به شرکت در آزمون هستند و تنها باید نسبت به رفع نقص مدرک اعلامشده و بارگذاری مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل اقدام کنند.
همچنین داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران و رزمندگان هستند، در صورت تأیید نشدن سهمیه از سوی مراجع ذیربط، با سهمیه آزاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در خصوص سهمیه بومی نیز، در صورت تأیید نشدن، صرفاً سهمیه حذف میشود و این موضوع هیچ محدودیتی برای شرکت داوطلب در آزمون ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵، یکهزار و ۳۱۸ پزشک متخصص برای ورود به این دورهها ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۶۸۳ نفر در رشتهها و دانشگاههای مختلف کشور پذیرش خواهند شد.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت از داوطلبان خواست ضمن پیگیری مستمر اطلاعیهها و برنامه زمانبندی منتشرشده از سوی دانشگاه محل برگزاری، از زمان دقیق و محل برگزاری آزمون رشته خود اطلاع یافته و با همراه داشتن مدارک و مستندات مورد نیاز، در موعد مقرر در آزمون شفاهی حضور یابند.