فردا؛ آخرین مهلت ثبت نمرات دانش آموزان پایه نهم برای صدور برگه هدایت تحصیلی

به گزارش ایلنا، بر این اساس، مهلت ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی فردا شنبه ۲۰ تیر به پایان می رسد.

مدیران و دبیران متوسطه اول، تا فردا مهلت دارند نمرات دانش آموزان را در سامانه یکپارچه‌ دانش آموزی (سیدا) ثبت و یا اصلاح کنند.

این مهلت برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/