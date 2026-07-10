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فردا؛ آخرین مهلت ثبت نمرات دانش آموزان پایه نهم برای صدور برگه هدایت تحصیلی

فردا؛ آخرین مهلت ثبت نمرات دانش آموزان پایه نهم برای صدور برگه هدایت تحصیلی
کد خبر : 1811042
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طبق اعلام مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، فردا شنبه ۲۰ تیرماه مهلت ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس، مهلت ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی فردا شنبه ۲۰ تیر به پایان می رسد.

مدیران و دبیران متوسطه اول، تا فردا مهلت دارند نمرات دانش آموزان را در سامانه یکپارچه‌ دانش آموزی (سیدا) ثبت و یا اصلاح کنند.

این مهلت برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

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