وی افزود: شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر با حضور تیم‌های تخصصی امداد و نجات از ۲۶ استان کشور در مناطق مختلف شهر مشهد مقدس حضور دارند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: تیم‌ها به صورت استقرار با آمبولانس و گروه‌های امدادی به صورت پیاده حضور فعال دارند. همچنین در تمامی محورهای مواصلاتی به استان خراسان رضوی و مشهد مقدس تیم‌های ما استقرار دارند و خدمات امدادرسانی تا پایان مراسم و بازگشت هموطنان عزیزمان از خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، تمامی تیم‌ها و استان‌های معین و پشتیبان خراسان رضوی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا بتوانیم خدمات امداد و نجات و خدمات ارزشمندی در این حوزه به هموطنان عزیزمان را ارائه کنیم.