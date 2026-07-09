معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر اعلام کرد
حضور تیمهای امداد ونجات از ۲۶استان کشور درمشهد/ امدادرسانی تا پایان مراسم وبازگشت هموطنان
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به حضور تیمهای تخصصی امداد و نجات از ۲۶ استان کشور در مشهد، گفت: تمامی تیمها و استانهای معین و پشتیبان خراسان رضوی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا بتوانیم خدمات امداد و نجات و خدمات ارزشمندی در این حوزه به هموطنان عزیزمان را ارائه دهیم.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی با اشاره به حضور تیم های امدادی در مشهد و محورهای مواصلاتی، گفت: در مشهد مقدس هستیم و در حال ارائه خدمات امداد و نجات به عزاداران مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب و همچنین عزیزانی که از اقصی نقاط کشور به مشهد مقدس آمدند.
وی افزود: شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر با حضور تیمهای تخصصی امداد و نجات از ۲۶ استان کشور در مناطق مختلف شهر مشهد مقدس حضور دارند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: تیمها به صورت استقرار با آمبولانس و گروههای امدادی به صورت پیاده حضور فعال دارند. همچنین در تمامی محورهای مواصلاتی به استان خراسان رضوی و مشهد مقدس تیمهای ما استقرار دارند و خدمات امدادرسانی تا پایان مراسم و بازگشت هموطنان عزیزمان از خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، تمامی تیمها و استانهای معین و پشتیبان خراسان رضوی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا بتوانیم خدمات امداد و نجات و خدمات ارزشمندی در این حوزه به هموطنان عزیزمان را ارائه کنیم.