صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، در خصوص ادامه روند گرما در استان‌های کشور به خبرنگار ایلنا گفت: روند افزایش دما در کشور ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده، هوای گرم در اغلب نقاط کشور ماندگار باشد.

وی افزود: در این خصوص هشداری نیز صادر شده است. البته شرایط در استان‌های مختلف متفاوت است، اما آنچه مسلم است، از روز جمعه تقریباً در اغلب مناطق کشور، به‌ویژه نیمه شمالی، افزایش دما رخ خواهد داد و شرایط در روزهای مختلف متفاوت خواهد بود.

ضیاییان در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان‌های سمنان، تهران، قم، مرکزی، یزد، البرز، قزوین و زنجان در روز جمعه افزایش دما را تجربه خواهند کرد.

وی ادامه داد: روز شنبه نیز استان‌های سمنان، تهران، قم، مرکزی، یزد، البرز، قزوین، لرستان، زنجان، همدان، کرمانشاه و فارس با افزایش دما مواجه خواهند شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: در روز یکشنبه، افزایش دما در استان‌های اصفهان، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، یزد، مرکزی، همدان، فارس، کرمانشاه، لرستان و کردستان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در روز دوشنبه، استان‌های تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس با افزایش دما روبه‌رو خواهند بود.

به گفته وی، به‌طور کلی، ماندگاری هوای گرم در اغلب نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در خصوص افزایش دما در استان تهران گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوای تهران در هفته آینده ممکن است حتی به حدود ۴۲ درجه سانتی‌گراد برسد. این در حالی است که امروز انتظار می‌رود دما حدود ۳۹ درجه باشد. شایان ذکر است که رکورد تاریخی دمای تهران ۴۲.۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و بنابراین دما به رکوردهای پیشین این شهر نزدیک می‌شود.

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