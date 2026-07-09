جزئیات ارایه خدمات سلامت به شرکتکنندگان در مراسم تشییع از تهران تا مشهد
نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ستاد مراسم وداع، تشییع و تدفین «قائد شهید»، از ارائه خدمات سلامت به ۵۷ هزار و ۵۵۶ نفر از شرکتکنندگان در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ تیرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ستاد مراسم وداع، تشییع و تدفین «قائد شهید»، اعلام کرد: تاکنون به ۵۷ هزار و ۵۵۶ نفر از شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، خدمات درمانی و پیشبیمارستانی ارائه شده است. از این تعداد، ۵۲ هزار و ۶۲۳ نفر در تهران، ۴ هزار و ۳۲۵ نفر در قم، ۲۹۴ نفر در مشهد و ۳۱۴ نفر در مسیرهای منتهی به محل مراسم، خدمات دریافت کردهاند.
نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ادامه در تشریح جزئیات خدمات ارائهشده در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در این استان ۲۹۴ نفر تحت پوشش خدمات فوریتهای پزشکی و درمانی قرار گرفتند.
وی با اشاره به عملکرد بیمارستانهای سیار در مشهد، توضیح داد: ۸۰ نفر از مراجعین در این مراکز به صورت سرپایی درمان شدند و هیچ موردی از ارجاع به مراکز دیگر گزارش نشد.
او ادامه داد: همچنین در حوزه بیمارستانهای تخصصی و فوقتخصصی شهر مشهد، ۲۰۶ نفر تحت مراقبتهای لازم قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۶۵ نفر پس از دریافت درمان سرپایی ترخیص شده و ۴۱ نفر نیز جهت ادامه روند درمان بستری شدند که خوشبختانه هیچکدام نیاز به اعمال جراحی پیدا نکردند.
میعادفر در پایان با اشاره به عملکرد موفقیتآمیز اورژانس پیشبیمارستانی در مشهد، افزود: ۸ مورد مراجعه به تیمهای اورژانس ثبت شد که شامل درمان سرپایی ۶ نفر و اعزام ۲ مصدوم توسط آمبولانسهای زمینی بوده است.