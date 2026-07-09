آخرین وضعیت تردد زائران به مشهد برای شرکت در مراسم تشییع
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران به مشهد مقدس برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید، از اجرای تدابیر ویژه ترافیکی، مدیریت محورهای ورودی، انتقال بدون وقفه مسافران قطار در محدوده آسیبدیده و آمادهباش کامل پلیس و دستگاههای خدماترسان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس راه راهور فراجا، سردار احمد کرمی اسد با اشاره به افزایش چشمگیر تردد هموطنان به سمت مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید، خاطرنشان کرد: از روز گذشته محورهای منتهی به مشهد بهویژه مسیرهای سمنان–مشهد و قوچان–مشهد با ترافیک سنگین و پرحجم مواجه بودند، اما با مدیریت میدانی پلیس و تقسیم مناسب جریان سفر، شرایط تردد تحت کنترل قرار دارد.
وی با اشاره به اختلال ایجادشده در بخشی از مسیر ریلی در محدوده کاشمر بر اثر اصابت پرتابه، افزود: با همکاری مجموعه راهآهن و ناوگان اتوبوسرانی، مسافران قطار در ایستگاه ابومسلم از قطار پیاده شده و با اتوبوسهای پیشبینیشده در مسیری حدود ۱۸ تا ۱۹ کیلومتر به ایستگاه تربت منتقل میشوند تا مجدداً سفر خود را با قطار ادامه دهند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: همه تمهیدات لازم برای جابهجایی مسافران اندیشیده شده و هیچگونه نگرانی بابت ادامه سفر، رسیدن به مقصد و انتقال زائران وجود ندارد.
سردار کرمی اسد همچنین از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای منتهی به مشهد خبر داد و گفت: علاوه بر ممنوعیت تردد ناوگان سنگین در چهار محور ورودی شهر، پس از پایان مراسم نیز مسیر ملکآباد برای تسهیل خروج خودروها بهصورت مقطعی یکطرفه خواهد شد و زمان اجرای این محدودیت متناسب با پایان مراسم و وضعیت تخلیه بار ترافیکی تعیین میشود.
وی با توصیه به رانندگان و زائران خاطرنشان کرد: هموطنانی که از استانهای دوردست عازم مشهد هستند، حتماً از ظرفیت موکبهای بینراهی برای استراحت استفاده کنند تا از بروز خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود. خوشبختانه با بهرهگیری از این ظرفیتها، شب گذشته ورود زائران به مشهد بدون وقوع حادثه انجام شد و انتظار میرود در مسیر بازگشت نیز همین توصیهها مورد توجه قرار گیرد.