به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، با هدف تضمین استمرار خدمت‌رسانی و پیشگیری از هرگونه اختلال در پاسخگویی به تماس‌های اضطراری شهروندان، مرکز دوم ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور و مسئولان دانشگاهی افتتاح شد.

میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: با توجه به تجربیات آموخته‌شده از جنگ هاى اخیر و ضرورت حفظ استمرار خدمات در شرایط سخت، سازمان اورژانس از پیش، برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای ایجاد سیستم‌های پشتیبان در مراکز ارتباطی سراسر کشور تدوین کرده بود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اهمیت حیاتی خط ۱۱۵ به عنوان اصلی‌ترین پل ارتباطی میان شهروندان و خدمات امدادی، افزود: هدف اصلی ما این است که تحت هیچ شرایطی، حتی در بحرانی‌ترین موقعیت‌ها، ارتباط مردم با اورژانس قطع نشود. برای تحقق این امر، روش‌های متنوع و چندلایه‌ای را برای ایجاد نسخه هاى پشتیبان ارتباطی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وى با اشاره به جزئیات این پروژه افزود: امروز در کنار مراسم بدرقه رهبر شهیدمان، موفق شدیم مرکز دوم ارتباطات دیسپچ مشهد را در فضایی با متراژ ۲۵۰ متر مربع افتتاح کنیم. این مرکز با حضور معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ مشهد، به بهره‌برداری رسید تا بخشی از زیرساخت‌های امنیتی و ارتباطی مورد نیاز برای پایداری خدمات در شرایط بحرانی را پوشش دهد.

علی یزدانی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان اورژانس کشور و تلاش‌های واحدهای IT و مرکز ارتباطات اورژانس، اظهار کرد: این مرکز که به عنوان سامانه پشتیبان طراحی شده است، در مواقع لزوم و در صورت خروج مرکز اصلی از حیض انتفاع، بلافاصله فعال شده و هدایت مأموریت‌های آمبولانس و پاسخگویی به تماس‌های ۱۱۵ را بدون وقفه بر عهده خواهد گرفت.

وی افزود: با راه‌اندازی این زیرساخت، اطمینان حاصل می‌شود که ارتباط مردم با اورژانس در هیچ شرایطی قطع نخواهد شد و فرآیند امدادرسانی با ضریب اطمینان بالاتری تداوم می‌یابد.

منصور شکیبا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس، بیان کرد: تقویت توانمندی‌های اورژانس و ایجاد بسترهای لازم برای پاسخگویی سریع به نیازهای مردم، همواره از اولویت‌های اساسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. راه‌اندازی این مرکز، گامی ارزشمند در جهت ارتقای ضریب اطمینان و کیفیت خدمات‌رسانی خواهد بود.

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