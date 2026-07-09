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محدودیت ترافیکی در جاده کرج چالوس

محدودیت ترافیکی در جاده کرج چالوس
کد خبر : 1810824
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رئیس پلیس راه البرز از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در روز جمعه ۱۹ تیردر محدوده این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ پیمان کرمی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۹ تیرماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود. 

وی اضافه کرد: تردد از ساعت ۱۵ همان روز از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد، تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنکوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است. 

کرمی بیان کرد: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۹ تیر با اعلام ماموران پلیس راه در محل، به صورت یک طرفه خواهد بود. 

رئیس پلیس راه البرز یادآورشد که درصورت افرایش تردد و ترافیک سنگین در روز شنبه ۶ تیر، نیز محدودیت ترافیکی درهمین مسیر متصور است که درصورت اعمال ممنوعیت تردد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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