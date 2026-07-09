به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار زردرنگ از استقرار الگوی تابستانه از فردا تا روز پنج‌شنبه (۱۹ تا ۲۵ تیرماه) خبر داده و در ادامه آورده است: فردا در سمنان، تهران، قم، مرکزی، یزد، البرز، قزوین، لرستان، زنجان، شنبه (۲۰ تیرماه) در سمنان، تهران، قم، مرکزی، یزد، البرز، قزوین، لرستان، زنجان، همدان، کرمانشاه، فارس، یکشنبه (۲۱ تیرماه) در اصفهان، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، یزد، مرکزی، همدان، فارس، کرمانشاه، لرستان، کردستان و دوشنبه (۲۲ تیرماه) در تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس احتمال افزایش دما، تداومِ روزهای گرم و استمرارِ بی‌هنجاریِ گرما وجود دارد.

همچنین روز سه‌شنبه (۲۳ تیرماه) در تهران، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، قم، مرکزی، همدان، کردستان، اصفهان، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، چهارشنبه (۲۴ تیرماه) در تهران، قم، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، مرکزی، همدان، سمنان و پنجشنبه (۲۵ تیرماه) در تهران، البرز، قزوین، سمنان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، اصفهان، یزد، قم، مرکزی، همدان، افزایش دما، تداومِ روزهای گرم و استمرارِ بی‌هنجاریِ گرما پیش‌بینی می‌شود.

از همین رو سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگیِ گروه‌هایِ حساس، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و احتمال تنش دمایی در سالن‌های پرورشی هشدار داده و در عین حال نسبت به مدیریتِ بهینه در مصرفِ انرژی، خودداریِ فعالیتِ گروه‌هایِ حساس در فضای باز بویژه در ساعاتِ گرم روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و تدارکِ برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی توصیه کرده است.

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