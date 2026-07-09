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شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در اختیار مراجع اجرایی است

شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در اختیار مراجع اجرایی است
کد خبر : 1810811
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مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در چارچوب قوانین، در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متولی است.

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: با توجه به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، به اطلاع دانش‌آموزان، داوطلبان و خانواده‌های گرامی می‌رساند؛ برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی و آزمون سراسری (کنکور)، بر اساس چارچوب قانونی، در صلاحیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی متولی است.

بر این اساس، تصمیم‌گیری‌های اجراییِ امتحانات نهایی بر عهده «وزارت آموزش و پرورش» و تعیین زمان کنکور بر عهده «سازمان سنجش آموزش کشور» است. شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن سیاست‌گذاری کلان داشته و برنامه‌ریزی‌های عملیاتیِ این موضوعات، به مراجع تخصصی واگذار شده است.

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