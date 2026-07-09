شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در اختیار مراجع اجرایی است

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: با توجه به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، به اطلاع دانش‌آموزان، داوطلبان و خانواده‌های گرامی می‌رساند؛ برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی و آزمون سراسری (کنکور)، بر اساس چارچوب قانونی، در صلاحیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی متولی است.