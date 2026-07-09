تمجید دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل از عملکرد ایران در کشف محموله متامفتامین
نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با تمجید از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در کشف محمولههای متامفتامین با منشأ افغانستان، این دستاوردها را نشاندهنده توان عملیاتی، حرفهایگری و فداکاری نیروهای ایرانی در مقابله با شبکههای فراملی قاچاق مواد مخدر دانستند و بر تداوم همکاریهای بینالمللی برای مهار این تهدید جهانی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، الکساندر فدولوف- سرپرست دفتر منطقهای موادمخدر و جرم ملل متحد در تاشکند در جلسهای در ستاد مبارزه با مواد مخدر که درباره کشف «محمولههای متامفتامین از منشاء افغانستان به بازارهای مصرف اروپا» و با حضور معاون مبارزه با موادمخدر ستاد، مدیرکل دفتر روابط بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نماینده دفتر UNODC در تهران برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه به ما این امکان را میدهد تا درک عمیقتری از واقعیتهای عملیاتی که مأموران خط مقدم با آن مواجه هستند، به دست بیاوریم،مأمورانی که به طور خستگیناپذیر برای جلوگیری از مواد غیرقانونی به جوامع چه در داخل منطقه چه فراتر از آن تلاش میکنند و این کشفیات قابل توجه گزارش شده در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نشاندهنده ابعاد پیچیده چالشهای ناشی از جرائم سازمانیافته فراملی و شبکههای قاچاق موادمخدر است.
وی تصریح کرد: این کشفیات نه تنها بیانگر کارایی عملیاتی بلکه نشاندهنده فداکاری حرفهای، حرفهگرایی و تعهد مأموران نهادهای درگیر در حفاظت از سلامت عمومی، امنیت عمومی و ثبات منطقهای است.
سرپرست دفتر منطقهای موادمخدر و جرم ملل متحد در تاشکند بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای سالها در خط مقدم مبارزه با قاچاق موادمخدر که از افغانستان سرچشمه گرفته، قرار داشته و دفتر UNODC بار سنگین وارد بر نهادهای ملی در مقابله با این چالش را درک میکند و فداکاری پرسنل نیروی انتظامی در قبال وظایف خود را ارج مینهد.
وی تصریح کرد: چشمانداز در حال تحول موادمخدر، تهدیدات فزایندهای را به همراه دارد؛ تولید و قاچاق موادمخدر صنعتی بهویژه متامفتامین به دغدغه عمده برای جامعه بینالمللی تبدیل شده است؛ این مواد میتواند توسط شبکههای جنایی که فراتر از مرزها فعالیت کرده و از پیشرفتهای فناوری و ناپایداری منطقه سوءاستفاده کند، تولید، حمل و توزیع شود و هیچ کشوری نمیتواند این چالشها را به تنهایی مدیریت کند.
فدولوف یادآور شد: دقیقاً به همین دلیل است که همکاری بینالمللی همچنان ضروری است؛ قاچاق موادمخدر پدیده فراملی و نیازمند پاسخهای هماهنگ، مبتنی بر مسئولیت مشترک، تبادل اطلاعات، همکاری عملیاتی و سیاستهای متوازن کنترل موادمخدر است.
سرپرست دفتر منطقهای موادمخدر و جرم ملل متحد در تاشکند افزود: دفتر UNODC همچنان معتقد به حمایت از کشورهای عضو در مقابله با معضل جهانی موادمخدر از طریق رویکردهای مبتنی بر شواهد است که کاهش عرضه، کاهش تقاضا، پیشگیری، درمان، بازتوانی، پاسخهای عدالت کیفری و همکاری بینالمللی را دربر میگیرد، در ایران همکاری ما با همتایان ملی بر تقویت ظرفیتها در حوزههای متعدد از جمله مدیریت مرزها، اجرای قوانین مرتبط با موادمخدر، کنترل پیشسازها، پیشگیری از اعتیاد، خدمات درمانی، جایگزینهای حبس و مداخلات گستردهتر در نظام عدالت کیفری متمرکز است.
وی خاطرنشان کرد: همچنان دفتر UNODC بر رویکرد جامع و متوازن تأکید دارد که سلامت عمومی، کرامت انسانی و توسعه پایدار در مرکز تلاشهای کنترل موادمخدر قرار میدهد.
فدولوف ادامه داد: رویداد امروز فرصتی ارزشمند برای تقویت درک متقابل و افزایش تعامل هرچه بیشتر دفتر UNODC و همتایان ملی ما است.
سرپرست دفتر منطقهای موادمخدر و جرم ملل متحد در تاشکند تصریح کرد: بار دیگر فرصت را غنیمت شمرده و از ستاد مبارزه با موادمخدر، پلیس مبارزه با موادمخدر و تمام مسئولان که در برگزاری این جلسه و تسهیل تعاملات ما نقش داشتند، تشکر میکنم.
فدولوف گفت: دفتر UNODC برای همکاری دیرینه خود با دولت جمهوری اسلامی ایران ارزش قائل است و همچنان متعهد به حمایت از تلاشهای جمعی با هدف مقابله با چالشهای ناشی از قاچاق موادمخدر و جرائم سازمانیافته است. بر خود لازم میدانم از تمام مأموران و پرسنلی که با فداکاری و حرفهگرایی تحت شرایط غالباً دشوار بر انجام مسئولیتهای خود ادامه میدهند، قدردانی کنم، از توجه شما سپاسگزارم و به همکاریهای مستمر خود در آینده امید دارم.
فائقی-نماینده دفتر UNODC در تهران نیز در این جلسه با قدردانی از برگزاری این جلسه گفت: برای دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، این بازدید فرصت ارزشمندی بود تا از نزدیک از آخرین دستاوردها و کشفیات صورت گرفته آشنا شویم.
وی افزود: کشفیاتی که امروز مشاهده کردیم و مستنداتسازی از آنها انجام شد، بیانگر تلاشهای مستمر، حرفهای و فداکارانه نیروهای عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق موادمخدر است. ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق موادمخدر قرار دارد و تلاشهای صورت گرفته در این زمینه علاوه بر تأمین امنیت ملی به امنیت منطقهای و بینالمللی نیز کمک میکند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، نماینده دفتر UNODC در تهران با تأکید بر اینکه UNODC همواره این تلاشها را ارج نهاده و متعهد است در چهارچوب همکاریهای مشترک از توسعه ظرفیتها، تبادل دانش و تقویت همکاریهای فنی حمایت کند، گفت: امیدواریم این همکاریهای مؤثر و سازنده در آینده نیز ادامه یابد و بتوانیم در کنار یکدیگر، گامهای بیشتری در راستای مقابله با قاچاق موادمخدر و جرائم سازمانیافته برداریم.