سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:

۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم در حملات آمریکا به ۵ استان کشور

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به رغم آتش بس میان ایران و امریکا، در حملات دشمن به ۱۵ استان کشور طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.