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سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:

۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم در حملات آمریکا به ۵ استان کشور

۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم در حملات آمریکا به ۵ استان کشور
کد خبر : 1810762
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به رغم آتش بس میان ایران و امریکا، در حملات دشمن به ۱۵ استان کشور طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در حالی که آتش‌بس برقرار بود، آمریکا در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد، حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم برجای گذاشته است. 

وی اظهار کرد: از میان مجروحان ۴۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند. 

کرمانپور افزود: سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی، از بیمارستان ترخیص شده اند.

۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم در حملات آمریکا به ۵ استان کشور

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