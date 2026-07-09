سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:
۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم در حملات آمریکا به ۵ استان کشور
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به رغم آتش بس میان ایران و امریکا، در حملات دشمن به ۱۵ استان کشور طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در حالی که آتشبس برقرار بود، آمریکا در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد، حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم برجای گذاشته است.
وی اظهار کرد: از میان مجروحان ۴۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.
کرمانپور افزود: سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی، از بیمارستان ترخیص شده اند.