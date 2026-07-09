برگزاری امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از ۲۰ تیر بهصورت حضوری
دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۰ تیرماه بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با توجه به ابلاغیههای قبلی، امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۰ تیر ماه در سراسر کشور به صورت حضوری آغاز خواهد شد.
در همین راستا با توجه به انتشار اخباری مبنی بر امکان استفاده از گوشی تلفن همراه در سر جلسه امتحان به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند، مطابق بخشنامه ۰۴/۲۳۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ استفاده از هوش مصنوعی برای دانشجویان دکتری تخصصی بلامانع است.
لذا برای این دسته از دانشجویان امکان استفاده از تلفن همراه در سر جلسه آزمون وجود دارد. درخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نظر استاد درس، آزمون میتواند بصورت کتاب بسته و یا کتاب باز برگزار شود.