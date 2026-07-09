به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، جعفر میعادفر به همراه شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اسحاقی، سخنگوی این کمیسیون و شکیبا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از مرکز درمانی AMP دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بازدید کردند.

در این بازدید، ظرفیت‌ها، امکانات و آمادگی این مرکز درمانی برای ارائه خدمات به مراجعان مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

با توجه به نقش محوری این مرکز به‌عنوان بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین مرکز درمانی به محل برگزاری مراسم و کانون تجمع جمعیت، مسئولان بر حفظ و ارتقای سطح آمادگی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کردند.

بنا بر این گزارش، رئیس سازمان اورژانس کشور، در راستای نظارت بر روند خدمات‌رسانی به زائران و مسافران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ شهرستان سبزوار بازدید و روند عملیاتی تیم‌های امدادی را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید که با هدف ارزیابی توان عملیاتی کادر درمان در مسیرهای مواصلاتی غرب خراسان انجام شد، همزمان با افزایش حجم تردد زائران و ارادتمندان به رهبر انقلاب (مدظله‌العالی) در مسیر مشهدالرضا (ع) صورت گرفت.

میعادفر در حاشیه این بازدید میدانی، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان و تکنسین‌های اورژانس در منطقه، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد زائران در این ایام، اولویت اصلی سازمان اورژانس کشور، حفظ سلامت مسافران و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در کمترین زمان ممکن است. تیم‌های امدادی ما با روحیه جهادی در تمامی محورهای مواصلاتی مستقر هستند تا سلامت زائران را تضمین کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به موقعیت استراتژیک شهرستان سبزوار در شاهراه اصلی تهران-مشهد، بر ضرورت آمادگی کامل تجهیزات امدادی، آمبولانس‌ها و پایگاه‌های جاده‌ای تأکید کرد و گفت: ضروری است در ایام پیک سفرهای مذهبی، حضور تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی به حداکثر برسد تا پاسخگویی در سریع‌ترین حالت ممکن انجام شود.

در پایان این بازدید، رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن بررسی گزارش‌های مدیریتی و عملیاتی ارائه شده توسط مسئولان اورژانس سبزوار، بر استمرار آمادگی کامل تمامی پایگاه‌ها تا پایان دوره اوج سفرها تأکید نمود.

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