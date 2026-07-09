شهادت یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر

به گزارش ایلنا، سلیم کدخدا درباره جزئیات حادثه بامداد امروز در ایرانشهر تصریح کرد: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز، مناطقی از این شهرستان هدف حمله دشمن قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در این حادثه، صدای چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی دقیق میدانی، مشخص شد اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر، خسارت‌هایی به این ابنیه وارد کرده است.

فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به حضور فوری نیروهای امدادی در محل اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، «خالد قادری» از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی به شهادت رسید.

کدخدا در پایان خاطرنشان کرد که عملیات ایمن‌سازی محل با حضور نیروهای امدادی در انجام شده است.

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