پایداری جو در بیشتر مناطق کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار برقرار خواهد بود.

امروز تنها در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین برخی نقاط استان‌های گیلان و مازندران، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این مدت، در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: از امروز تا روز یکشنبه، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود و توصیه می‌شود فعالان دریایی و شناورهای سبک تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

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