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افزایش حجم تردد در مسیرهای منتهی به خراسان رضوی و سمنان/ ترافیک سنگین در هراز

افزایش حجم تردد در مسیرهای منتهی به خراسان رضوی و سمنان/ ترافیک سنگین در هراز
کد خبر : 1810708
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به خراسان رضوی و سمنان خبر داد و گفت: محور هراز در مسیر شمال به جنوب، محدوده کلرد، با ترافیک سنگین مواجه است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی تا صبح امروز، پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، حجم تردد در محورهای منتهی به استان‌های خراسان رضوی و سمنان افزایش یافته و ترافیک در این محورها نیمه‌سنگین است. 

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب و محدوده کلرد، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

سرهنگ محبی ادامه داد: در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال، تردد به‌صورت روان جریان دارد. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی راه‌های کشور گفت: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان‌های گلستان و مازندران بارش باران گزارش شده است. 

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با حفظ فاصله طولی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و مدیریت زمان سفر، به توصیه‌های پلیس توجه کرده و سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

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