در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
چرا پروندههای مربوط به قصور پزشکی افزایش یافته است؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بسیاری از شکایات ثبتشده در پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی ناشی از سوءرفتار پزشکان یا رعایت نکردن اصول انتظامی است؛ مواردی مانند عدم بازدید پزشک از بیمار پس از عمل، اختصاص ندادن وقت کافی به بیمار یا مراقبت ناکافی پس از عمل جراحی. این رفتارها اغلب منشأ شکایتهای متعدد هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی هشدار داد با توجه به افزایش پروندههای مربوط به قصور پزشکی، مردم در استفاده از داروها و مراجعه به پزشکان، به اطلاعات و مشاورههای فضای مجازی اعتماد نکنند.
نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که چرا پروندههای مربوط به قصور پزشکی افزایش یافته است، اظهار کرد: افزایش قصور پزشکی عوامل متعددی دارد و مسئولیت آن صرفاً متوجه پزشک یا کادر درمان نیست. بخش مهمی از این موضوع به موضوع انتخاب آگاهانه بیماران بازمیگردد. افراد هنگام انتخاب پزشک، مرکز درمانی یا درمانگر باید با اصول و معیارهای مشخصی آشنا باشند تا بتوانند تصمیمگیری صحیحتری داشته باشند.
وی افزود: البته پزشکان دارای صلاحیتهای لازم هستند، اما بیماران نیز باید بررسیهای لازم را انجام دهند تا در دام افراد سودجو یا مداخلهگران درمان، که ممکن است پزشک نباشند، گرفتار نشوند. این افراد میتوانند مشکلات جدی ایجاد کنند. هدف اصلی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ مراجعه به پزشک است؛ بهطوری که افراد هنگام مراجعه به مطب، پروانه فعالیت پزشک و مجوز مرکز درمانی را در محل ورودی بررسی کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: هرچند نظارت بر مراکز درمانی از سوی معاونتهای درمان انجام میشود، اما آگاهی مردم در این زمینه بسیار مهم است. نکته دیگر آنکه بخشی از قصور پزشکی ناشی از ناآگاهی بیماران است و همچنین پزشکان و کادر درمان گاه فرصت کافی برای ارائه توضیحات کامل به بیمار اختصاص نمیدهند.
توکلی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون، پیش از انجام هرگونه اقدام درمانی که بیمار آن را انتخاب میکند، پزشک یا کادر درمان موظفاند نوع عمل، نحوه انجام آن و عوارض احتمالی را بهطور کامل برای بیمار توضیح دهند. ارائه دقیق و شفاف این توضیحات میتواند درصد شکایات و پروندههای قصور پزشکی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی گفت: علاوه بر این، بسیاری از شکایات ثبتشده در پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی ناشی از سوءرفتار پزشکان یا رعایت نکردن اصول انتظامی است؛ مواردی مانند معاینه نکردن بیمار پس از عمل، اختصاص ندادن وقت کافی به بیمار یا مراقبت ناکافی پس از عمل جراحی. این رفتارها اغلب منشأ شکایتهای متعدد هستند.