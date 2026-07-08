ثبت ۳۳۵۰ مراجعه دارویی در مراسم وداع با رهبر شهید
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ثبت ۳۳۵۰ مراجعه دارویی در داروخانه بیمارستان تخصصی موقت مستقر در مصلای امام خمینی(ره) خبر داد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه علوم پزشکی ایران، محمدمهدی مجاهدیان، با تشریح عملکرد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در ایام برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: همزمان با اجرای عملیات گسترده سلامت در مصلای امام خمینی(ره)، تمامی ظرفیتهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای پشتیبانی از خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای دارویی مراجعهکنندگان بهکار گرفته شد.
وی افزود: داروخانه بیمارستان تخصصی موقت با پشتیبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجموعه مدد ایران، بهصورت شبانهروزی فعال بود و ضمن ارائه خدمات دارویی به زائران، داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران سرپایی، تحت نظر و بستری این مرکز را نیز تأمین کرد.
مجاهدیان با اشاره به آمار خدمات ارائهشده گفت: در طول برگزاری مراسم، ۲۳۵۰ نسخه دارویی در داروخانه پذیرش و رسیدگی شد و ۷۰۰ خدمت دارویی بدون نسخه نیز به مراجعهکنندگان ارائه شد که در مجموع بیش از ۳ هزار مراجعه دارویی را شامل میشود.
عضو هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه با اشاره به تداوم فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی این معاونت اظهار کرد: همزمان با ارائه خدمات در بیمارستان تخصصی موقت، برنامههای نظارتی بر فرآوردههای دارویی، غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه نیز بدون وقفه ادامه داشت و کارشناسان معاونت با حضور میدانی، روند تأمین و عرضه فرآوردههای سلامتمحور را پایش کردند.
وی همچنین از انجام ۸۴ آزمون تخصصی بر روی نمونههای ارسالی از سوی معاونت بهداشت خبر داد و گفت: این آزمونها با هدف پشتیبانی از برنامههای نظارتی و حفظ سلامت عمومی در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو انجام شد.
مجاهدیان در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای داروسازان، کارشناسان حوزه غذا و دارو، کارشناسان آزمایشگاهی و مجموعه مدد ایران خاطرنشان کرد: این مأموریت، جلوهای از توانمندی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در پشتیبانی از عملیاتهای گسترده سلامت بود و نشان داد که این مجموعه از آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای دارویی، نظارتی و آزمایشگاهی در رویدادهای ملی و تجمعات بزرگ مردمی برخوردار است.