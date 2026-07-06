کولیوند:
آمادگی ۲۰ هزار نیروی هلالاحمر برای خدمترسانی به تشییعکنندگان رهبر شهید در قم
رئیس جمعیت هلالاحمر از استقرار گسترده نیروها و تجهیزات امدادی این جمعیت در استان قم برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ هزار نیروی عملیاتی با بهرهگیری از ظرفیتهای امدادی، درمانی، پشتیبانی و روانی، آماده خدمترسانی به زائران و عزاداران هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند با تشریح تمهیدات جمعیت هلالاحمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در استان قم اظهار کرد: در این عملیات، بیش از ۲۰ هزار نیروی عملیاتی برای ارائه خدمات به عزاداران و زائران سازماندهی شدهاند.
وی افزود: برای پشتیبانی از این عملیات، ۳۴ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۲ دستگاه خودروی نجات، ۱۶ دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۱۵ دستگاه خودروی کمکدار و دو دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در نقاط مختلف استان قم مستقر شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: دو فروند بالگرد امدادی، دو فروند پهپاد، چهار بیمارستان و کلینیک سیار، یک دستگاه نانوایی سیار و یک دستگاه آشپزخانه سیار نیز برای پشتیبانی از عملیات و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
کولیوند با اشاره به آمادگی هلالاحمر در حوزه اسکان و حمایتهای روانی خاطرنشان کرد: ۳۸ چادر اسکان اضطراری به همراه چهار سازه «رابهال» برای اسکان اضطراری و ۳۸ تیم حمایتهای روانی و اجتماعی (سحر) در محلهای پیشبینیشده مستقر هستند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به عزاداران ارائه دهند.
وی در پایان گفت: ۱۱ پایگاه ثابت و سیار هلالاحمر در محورهای منتهی به قم فعال شدهاند تا خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی با سرعت و کیفیت مطلوب به زائران و عزاداران ارائه شود.