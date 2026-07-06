به گزارش ایلنا و به نقل از پلیس، سردار حسن مومنی با اشاره به افزایش قابل توجه حجم سفرها به مقصد شهر قم اظهار کرد: از روز گذشته روند ورود خودروهای زائران به استان قم آغاز شده و این روند از صبح امروز (۱۵ تیرماه) شتاب بیشتری گرفته است. از ساعاتی قبل نیز حجم تردد در محورهای منتهی به قم به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم از پیش برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است، افزود: طرح‌های ویژه مدیریت ترافیک هم‌اکنون در تمامی محورهای هدف در حال اجراست. در همین راستا، سه حلقه پارکینگ برای استقرار خودروهای زائران در شهر قم پیش‌بینی شده که نزدیک‌ترین حلقه در محدوده مسجد مقدس جمکران قرار دارد و تاکنون ظرفیت دو پارکینگ این محدوده تکمیل شده است.

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه از نظر ظرفیت پارکینگ هیچ محدودیتی وجود ندارد، تصریح کرد: خودروهای ورودی بر اساس شرایط و میزان تکمیل ظرفیت، به‌صورت مرحله‌ای در حلقه‌های اول، دوم و در صورت نیاز حلقه سوم هدایت و مستقر خواهند شد همچنین ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس‌های درون‌شهری برای انتقال زائران از محل پارک خودروها به محل اقامه نماز و آیین تشییع پیش‌بینی شده و آماده خدمت‌رسانی است.

مومنی در پایان خاطرنشان کرد: با تمهیدات اتخاذشده، هیچ‌گونه نگرانی در خصوص پارک خودروها و جابه‌جایی زائران به محل برگزاری مراسم در شهر قم وجود ندارد و تمامی ظرفیت‌های پلیس و دستگاه‌های مسئول برای مدیریت روان ترافیک و تسهیل حضور زائران به کار گرفته شده است.

انتهای پیام/