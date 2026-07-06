هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تغییر مسیر مراسم تشییع، گفت: به دنبال تغییر ناگهانی مسیر، نیروها، آمبولانس‌ها و تجهیزات اورژانس نیز بلافاصله از مسیرهای شرقی به مسیرهای غربی منتقل و ظرفیت خدمت‌رسانی در این محدوده تقویت شد تا ارائه خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

میعادفر با بیان اینکه در حال حاضر روند تردد جمعیت روان است، خاطرنشان کرد: اکنون خیابان‌ها بازتر شده و شرایط برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به عزاداران مناسب است.