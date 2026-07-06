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رئیس اورژانس:

هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است

هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است
کد خبر : 1809712
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رئیس سازمان اورژانس کشور با اعلام آخرین وضعیت خدمات امدادی و درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: تاکنون هیچ مورد فوتی در این مراسم ثبت نشده و بیش از ۳۴ هزار نفر از شرکت‌کنندگان خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی دریافت کرده‌اند.

 

به گزارش ایلنا از وبدا، جعفر میعادفر روز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تا این لحظه ۳۴ هزار و ۶۱۷ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم از خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تغییر مسیر مراسم تشییع، گفت: به دنبال تغییر ناگهانی مسیر، نیروها، آمبولانس‌ها و تجهیزات اورژانس نیز بلافاصله از مسیرهای شرقی به مسیرهای غربی منتقل و ظرفیت خدمت‌رسانی در این محدوده تقویت شد تا ارائه خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

میعادفر با بیان اینکه در حال حاضر روند تردد جمعیت روان است، خاطرنشان کرد: اکنون خیابان‌ها بازتر شده و شرایط برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به عزاداران مناسب است.

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