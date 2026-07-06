شهرداری تهران ۱۶ تیرماه تعطیل است
معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: فردا -سه شنبه ۱۶ تیرماه- شهرداری تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، در اطلاعیه معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران آمده است:
«با تقدیر و تشکر از خدمات و تلاشهای کارکنان خدوم شهرداری تهران در برگزاری با شکوه مراسم بدرقه و تشییع پیکر قائد امت و رهبر شهید ایران اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدّسالله نفسه الزکیّه)، با هماهنگیهای صورت گرفته، بنا بر اعلام اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران، به همکاران حاضر و فعال در خدماترسانی ایام بدرقه و تشییع رهبر شهید، ۲ روز مرخصی تشویقی (با مهلت استفاده تا پایان سال جاری) اختصاص مییابد.
همچنین پیرو اعلام تعطیلی شهر تهران از سوی هیئت دولت در روز سهشنبه شانزدهم تیرماه، به این وسیله شهرداری تهران نیز در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام میشود.
به روال همیشگی، با توجه به اهمیت و حساسیت ماهیت خدمات و فعالیتهای شهرداری تهران، واحدهای اجرایی، نظارتی، خدماترسان، عملیاتی، حمل و نقل عمومی، خدمات درمانی و نیروهای شیفتی و نگهبانی، همچنان خدمتگزار شهروندان شریف خواهند بود تا وقفه و اختلالی در روند خدمترسانی پیش نیاید.»