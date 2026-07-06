به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده با اشاره به پایان عملیات گسترده خدمت‌رسانی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران اظهار کرد: خانواده بزرگ شرکت واحد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی و ناوگان، افتخار خدمت به میلیون‌ها زائر و عزادار را در پایتخت داشت و این خدمت را توفیقی بزرگ برای مجموعه حمل‌ونقل عمومی تهران می‌داند.



وی افزود: در ادامه این مأموریت و بنا بر هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان اتوبوسرانی شهر قم، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر قم اعزام می‌شوند تا در مسیر حد فاصل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) تا مسجد مقدس جمکران به زائران و شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند.