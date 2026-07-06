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اعزام ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از تهران برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید در قم

اعزام ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از تهران برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید در قم
کد خبر : 1809708
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شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه مأموریت خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس را به همراه تیم‌های امدادی و پشتیبانی برای مشارکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم اعزام می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده با اشاره به پایان عملیات گسترده خدمت‌رسانی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران اظهار کرد: خانواده بزرگ شرکت واحد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی و ناوگان، افتخار خدمت به میلیون‌ها زائر و عزادار را در پایتخت داشت و این خدمت را توفیقی بزرگ برای مجموعه حمل‌ونقل عمومی تهران می‌داند.

وی افزود: در ادامه این مأموریت و بنا بر هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان اتوبوسرانی شهر قم، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر قم اعزام می‌شوند تا در مسیر حد فاصل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) تا مسجد مقدس جمکران به زائران و شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند.

علیزاده با بیان اینکه برای اجرای این مأموریت، تمهیدات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است، گفت: ناوگان اعزامی در قالب گروه‌های مشخص و با برنامه‌ریزی دقیق حرکت خواهند کرد تا هیچ‌گونه اختلالی در نظم ترافیکی آزادراه تهران–قم ایجاد نشود همچنین تیم‌های امدادی در نقاط از پیش تعیین‌شده مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه نیاز، خدمات فنی و امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کنند.

وی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به عاشقان و دلدادگان رهبر شهید انقلاب اسلامی، افتخاری برای خانواده بزرگ شرکت واحد است.

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