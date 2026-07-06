خونخواهی رهبر شهید فقط با آزادی قدس رقم خواهد خورد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، مهدی چمران امروز (۱۵ تیرماه) با حضور در مرکز کنترل ترافیک پایتخت ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) اظهار کرد: آقای شهید ما نائب امام زمان بودند و علاوه بر مسئولیت رهبری امت، فقیهی عالی‌قدر بودند.

وی ادامه داد: ۳۷ سال برای رهبری زمان کمی نیست. نمی‌دانم با چه زبانی غم و اندوه درونی خود را برای از دست دادن چنین مرد بزرگی بیان کنم البته که او خود آرزوی شهادت داشت و به دست بدترین افراد روی زمین این اتفاق افتاد.

چمران با بیان اینکه یزید زمان یکی از رهروان حسین (ع) را به شهادت رساند، گفت: در تاریخ به عنوان کثیف‌ترین فرد از ترامپ و نتانیاهو یاد خواهد شد. ملت ما به یقین فراموش نخواهند کرد. درست است که از انتقام می‌گوییم ولی ایشان بازگشتی ندارد و دیگر تکرار شونده برای ما نیست. غم از دست دادن ایشان بر دل و تاریخ ما ثبت خواهد شد. شعار انتقامی که مردم امروز سر می‌دهند از جهت شهادت این انسان آزاده و از دست دادن ایشان است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: امروز سوزناک‌ترین روز زندگی ماست که ایشان را برای همیشه از تهران بدرقه می‌کنیم. امروز رستاخیز بزرگی است و حضور مردم چشم جهانیان را به تعجب واداشت.

وی خاطرنشان کرد: هرچند که مردم به میدان آمدند و به سر و سینه می‌زنند ولی تا خونخواهی راه مبارزه را ادامه خواهند داد. انتقام خون این عزیز شهید باید آزادی قدس باشد چراکه دل ایشان و ملت با این اتفاق آرام خواهد گرفت.

چمران با بیان اینکه همه مسئولان خصوصا مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی می‌کنند، گفت: باید خدمتگزار واقعی باشیم و به بهترین وجه دین خود را به آقای شهید ادا کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: جنایت آمریکا در میناب ثبت خواهد شد و اگر دنیا فراموش کند قطعا از انسانیت دور شده است.

وی در پایان گفت: مردم باید صلابت ایرانی بودن و انقلابی بودن را همچنان حفظ کنند. بدرقه روز پایانی رهبر شهید را پشت سر بگذارید و نام و یاد آقای شهید را در کنار رهبران بزرگ کشور خود ثبت می‌کنیم.

