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تدارک شهرداری تهران برای بدرقه زائران امام شهید انقلاب در مبادی خروجی پایتخت

تدارک شهرداری تهران برای بدرقه زائران امام شهید انقلاب در مبادی خروجی پایتخت
کد خبر : 1809684
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ستاد گردشگری شهرداری تهران با برپایی ایستگاه‌های ویژه در تمامی محورهای خروجی پایتخت، تا پایان امشب میزبان و بدرقه‌کننده زائرانی است که برای حضور در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران به پایتخت آمده و حالا عازم سفر به شهرهای‌شان هستند.

به گزارش ایلنا، در راستای تکریم و خدمت‌رسانی به زائرانی که برای ادای احترام و شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید به آمده و حالا عازم نقاط مختلف کشور هستند، ستاد گردشگری شهرداری تهران اقدام به استقرار ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در مبادی خروجی شهر کرده است.

این ایستگاه‌ها که در آزادراه‌های مهمی همچون آزادراه قم، ساوه، تهران-جنوب و همچنین بزرگراه‌های فتح، بابایی و پردیس مستقر شده‌اند، با هدف تسهیل سفر و تکریم زائران فعالیت می‌کنند. در این ایستگاه‌ها علاوه بر پذیرایی از مسافران، بسته‌های فرهنگی ویژه‌ای نیز میان زائران توزیع می‌شود.

طبق اعلام ستاد گردشگری، این خدمات‌رسانی در تمامی محورهای خروجی تهران تا پایان امشب به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا زائران با آرامش خاطر مسیر خود را به سوی مقاصدشان ادامه دهند.

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