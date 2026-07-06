تدارک شهرداری تهران برای بدرقه زائران امام شهید انقلاب در مبادی خروجی پایتخت

این ایستگاه‌ها که در آزادراه‌های مهمی همچون آزادراه قم، ساوه، تهران-جنوب و همچنین بزرگراه‌های فتح، بابایی و پردیس مستقر شده‌اند، با هدف تسهیل سفر و تکریم زائران فعالیت می‌کنند. در این ایستگاه‌ها علاوه بر پذیرایی از مسافران، بسته‌های فرهنگی ویژه‌ای نیز میان زائران توزیع می‌شود.

طبق اعلام ستاد گردشگری، این خدمات‌رسانی در تمامی محورهای خروجی تهران تا پایان امشب به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا زائران با آرامش خاطر مسیر خود را به سوی مقاصدشان ادامه دهند.