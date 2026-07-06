کمیته امداد با تجهیز ۱۵۰۰ موکب مردمی به زائران رهبر شهید خدمت رسانی کرد
قائم مقام کمیته امداد با اعلام بسیج کامل ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی و مراکز نیکوکاری، از آمادهسازی گسترده اماکن تحت اختیار خود برای اسکان و پذیرایی از زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، قائم مقام کمیته امداد، در اظهاراتی پیرامون برنامههای عملیاتی این سازمان گفت: با مشخص شدن زمان مراسم وداع با رهبر شهید، ستادهای بزرگداشت و خدمترسانی در مرکز و استانهای تهران، قم و خراسان رضوی بهطور رسمی تشکیل شده و مأموریتهای اجرایی هر بخش تعیین گردید.
صباغیان با تأکید بر وصیت و تأکیدات رهبر شهید مبنی بر «مردمیسازی فعالیتهای کمیته امداد»، افزود: در راستای تحقق این رویکرد، تمامی ظرفیتهای موجود از جمله خیران، مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، مساجد و مؤسسات خیریه برای برگزاری باشکوهترین مراسم و خدمترسانی بیدریغ به مردم به خدمت گرفته شده است.
برپایی ۱۵۰۰ موکب در سراسر کشور
قائم مقام کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات آماری خدمات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، حدود ۱۵۰۰ موکب مردمی با همکاری مراکز نیکوکاری و تحت هدایت کمیته امداد در سراسر کشور برپا شده است. همچنین در استان خراسان رضوی، تمامی مراکز نیکوکاری برای اسکان و پذیرایی فعال شدهاند.
وی افزود: اماکن متعلق به کمیته امداد از جمله زائرسراها، مجموعههای کرامت، اردوگاه ثامنالائمه (ع) و سایر زیرساختها بهطور کامل تجهیز شدهاند تا پاسخگوی نیاز زائران و مددجویان باشند.
صباغیان با اشاره به پیشبینی تمامی تجهیزات رفاهی و امکانات پذیرایی، گفت: همکاران این نهاد بهصورت شبانهروزی در حال آمادهسازی مسیرها و مراکز هستند. وی همچنین اعلام کرد که امکان ثبتنام و برنامهریزی برای حضور زائران فراهم شده و از لحظه ورود زائران، خدمات اسکان و پذیرایی در مراکز مشخصشده آغاز خواهد شد.
در پایان، قائم مقام کمیته امداد با ابراز ارادت به رهبر شهید، افزود: کارکنان ما با تمام توان و از روی عشق و ارادت در میدان خدمت حضور دارند تا زائران بتوانند در کمال آرامش و با بهرهمندی از امکانات رفاهی، در این مراسم بزرگ شرکت کنند.