به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی تردد در برخی محور‌های شمالی و آزادراه‌های کشور با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کرج–چالوس، ترافیک در محدوده بیلقان تا سرودار نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در مسیر شمال به جنوب محور کرج–چالوس نیز ترافیک در حد فاصل مرزن‌آباد تا مجلار و همچنین در محدوده‌های ولی‌آباد و سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور هراز تصریح کرد: در مسیر شمال به جنوب محور هراز نیز تردد خودرو‌ها در حد فاصل محمدآباد تا بایجان و محدوده‌های شاهاندشت و رینه با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

وی از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه رشت–قزوین، محدوده‌های سراوان و شهر رودبار خبر داد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه تهران–قم نیز در محدوده عوارضی‌های تهران و قم و همچنین در آزادراه کرج–قزوین در محدوده پلیس‌راه مهرشهر، تردد خودرو‌ها به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی، توجه کامل به جلو و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب، با مأموران پلیس راه همکاری کرده و قبل از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند.