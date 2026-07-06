رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت:
بازگشت ایمن زائران، تکمیلکننده مراسم کمحادثه است
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و بدرقه با کمترین حوادث، از زائران خواست در مسیر بازگشت به شهرهای خود با رعایت کامل نکات ایمنی و رانندگی محتاطانه، زمینه ثبت این مراسم بهعنوان یکی از کمحادثهترین رویدادهای کشور در نظام سلامت را فراهم کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حال که مراسم تشییع و بدرقه با کمترین حادثه طی شد، زیبنده است زائرین عزیز هنگام بازگشت به دیار خود حق مطلب را ادا کنند و در رانندگی دقت ویژه صرف کنند تا این مراسم در نوع خود در خاطر نظام سلامت ایران به عنوان کم حادثهترین ثبت و ضبط شود.»