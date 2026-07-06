به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حال که مراسم تشییع و بدرقه با کمترین حادثه طی شد، زیبنده است زائرین عزیز هنگام بازگشت به دیار خود حق مطلب را ادا کنند و در رانندگی دقت ویژه صرف کنند تا این مراسم در نوع خود در خاطر نظام سلامت ایران به عنوان کم حادثه‌ترین ثبت و ضبط شود.»

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