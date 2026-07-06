مهار حریق در یک انبار کالا در خیابان سعدی
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران از مهار حریق در یک انبار کالا در خیابان سعدی خبر داد و گفت: خوشبختانه تا این لحظه موردی از مصدومیت یا تلفات از این حادثه گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، سید جلال ملکی درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۴۹ دقیقه آتشسوزی در انبار کالا در خیابان سعدی، به سامانه آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشسوزی در یک ساختمان سهطبقه رخ داده بود که از آن به عنوان انبار و کارگاه تولیدی استفاده میشد. در قسمت حیاط این مجموعه به وسعت حدود ۶۰۰ متر مربع، یک انباری با وسایل ابتدایی مانند لولههای داربست و ورقهای شیروانی احداث شده بود که دچار آتشسوزی شد.
ملکی ادامه داد: این انبار مملو از لولههای پلیکا، سیم و کابل، فیلتر آب و اقلام مشابه بود که همگی طعمه حریق شدند و به همین دلیل دود غلیظی در محل ایجاد شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تصریح کرد: آتش در حال سرایت به ساختمان سهطبقه بود که آتشنشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند از سرایت آتش به ساختمان جلوگیری کنند.