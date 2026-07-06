خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار حریق در یک انبار کالا در خیابان سعدی

مهار حریق در یک انبار کالا در خیابان سعدی
کد خبر : 1809633
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از مهار حریق در یک انبار کالا در خیابان سعدی خبر داد و گفت: خوشبختانه تا این لحظه موردی از مصدومیت یا تلفات از این حادثه گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، سید جلال ملکی درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۴۹ دقیقه آتش‌سوزی در انبار کالا در خیابان سعدی، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند. 

وی افزود: آتش‌سوزی در یک ساختمان سه‌طبقه رخ داده بود که از آن به عنوان انبار و کارگاه تولیدی استفاده می‌شد. در قسمت حیاط این مجموعه به وسعت حدود ۶۰۰ متر مربع، یک انباری با وسایل ابتدایی مانند لوله‌های داربست و ورق‌های شیروانی احداث شده بود که دچار آتش‌سوزی شد. 

ملکی ادامه داد: این انبار مملو از لوله‌های پلیکا، سیم و کابل، فیلتر آب و اقلام مشابه بود که همگی طعمه حریق شدند و به همین دلیل دود غلیظی در محل ایجاد شد. 

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: آتش در حال سرایت به ساختمان سه‌طبقه بود که آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند از سرایت آتش به ساختمان جلوگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی