پیام تبریک فرمانده کل انتظامی به رئیس قوه قضائیه
فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی انتصاب مجدد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت و تاکید کرد: مصم تر از گذشته آماده هر نوع همکاری به منظور خدمتِ بیمنت به مردم هستیم.
به گزارش ایلنا، متن پیام سردار رادان به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی اژهای
سلام علیکم
انتصاب مجدد و شایسته جنابعالی به ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) که نشان از رضایت و اعتماد معظمله به کارنامه درخشان و تجارب ارزشمند شما دارد، تبریک عرض مینمایم.
بدون شک قوه قضائیه و فراجا، ارتباطی مستمر و پیوندی ناگسستنی در احقاق حقوق حقه مردم و دادخواهان دارند؛ لذا مصم تر از گذشته آماده هر نوع همکاری به منظور خدمتِ بیمنت به مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی هستیم.
توفیقات روز افزونِ جنابعالی در ظلِّ عنایات حضرت ولیعصر (عج) را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان»