تاکنون هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: تا این لحظه 34 هزار و 617 نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم، خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی دریافت کرده‌اند. دکتر میعادفر با اشاره به تغییر مسیر مراسم تشییع گفت: به دنبال تغییر ناگهانی مسیر تشییع، نیروها و تجهیزات اورژانس نیز بلافاصله از مسیرهای شرقی به مسیرهای غربی منتقل و تقویت شدند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر جریان جمعیت روان است و با حرکت پیکر مطهر به سمت میدان آزادی، خیابان‌ها نیز بازتر شده و شرایط برای ارائه خدمات امدادی و درمانی مناسب است.