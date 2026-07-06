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رئیس سازمان اورژانس کشور:

تاکنون هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است

تاکنون هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است
کد خبر : 1809622
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رئیس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تاکنون هیچ مورد فوتی در این مراسم گزارش نشده است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: تا این لحظه 34 هزار و 617 نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم، خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی دریافت کرده‌اند. دکتر میعادفر با اشاره به تغییر مسیر مراسم تشییع گفت: به دنبال تغییر ناگهانی مسیر تشییع، نیروها و تجهیزات اورژانس نیز بلافاصله از مسیرهای شرقی به مسیرهای غربی منتقل و تقویت شدند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر جریان جمعیت روان است و با حرکت پیکر مطهر به سمت میدان آزادی، خیابان‌ها نیز بازتر شده و شرایط برای ارائه خدمات امدادی و درمانی مناسب است.

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