رئیس سازمان اورژانس کشور:
تاکنون هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است
رئیس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تاکنون هیچ مورد فوتی در این مراسم گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: تا این لحظه 34 هزار و 617 نفر از شرکتکنندگان در مراسم، خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی دریافت کردهاند. دکتر میعادفر با اشاره به تغییر مسیر مراسم تشییع گفت: به دنبال تغییر ناگهانی مسیر تشییع، نیروها و تجهیزات اورژانس نیز بلافاصله از مسیرهای شرقی به مسیرهای غربی منتقل و تقویت شدند تا خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر جریان جمعیت روان است و با حرکت پیکر مطهر به سمت میدان آزادی، خیابانها نیز بازتر شده و شرایط برای ارائه خدمات امدادی و درمانی مناسب است.