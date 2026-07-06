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بازدید چمران از مرکز کنترل ترافیک

بازدید چمران از مرکز کنترل ترافیک
کد خبر : 1809591
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رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مرکز مدیریت ترافیک، از روند پایش هوشمند معابر و تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مرکز مدیریت ترافیک، از روند پایش هوشمند معابر و تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بازدید کرد.

در جریان این بازدید که محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار و اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران حضور داشتند، گزارش‌های مربوط به آمادگی‌های موجود، اقدامات اجرایی و تمهیدات فنی و عملیاتی انجام‌شده به سمع و نظر حضار رسید.

به‌منظور مدیریت هوشمندانه، رصد دقیق وضعیت معابر و اجرای تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در مرکز مدیریت ترافیک تهران، روند پایش لحظه‌ای شبکه معابر، عملکرد سامانه‌های هوشمند ترافیکی و هماهنگی‌های عملیاتی انجام‌شده جهت تسهیل تردد شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم عملیاتی شده است.

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