بازدید چمران از مرکز کنترل ترافیک

در جریان این بازدید که محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار و اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران حضور داشتند، گزارش‌های مربوط به آمادگی‌های موجود، اقدامات اجرایی و تمهیدات فنی و عملیاتی انجام‌شده به سمع و نظر حضار رسید.

به‌منظور مدیریت هوشمندانه، رصد دقیق وضعیت معابر و اجرای تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در مرکز مدیریت ترافیک تهران، روند پایش لحظه‌ای شبکه معابر، عملکرد سامانه‌های هوشمند ترافیکی و هماهنگی‌های عملیاتی انجام‌شده جهت تسهیل تردد شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم عملیاتی شده است.