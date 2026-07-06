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آمادگی کامل شبکه انتقال خون قم برای پشتیبانی درمانی از مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی کامل شبکه انتقال خون قم برای پشتیبانی درمانی از مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1809573
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در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم، مدیرکل و معاون فنی انتقال خون استان با حضور در مراکز درمانی مستقر در مسیر زائران، از روند آمادگی بانک‌های خون و زیرساخت‌های انتقال خون برای پشتیبانی از خدمات درمانی این مراسم ملی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا از وبدا، با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران و عزاداران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در قم، شبکه انتقال خون استان با هدف تضمین امنیت درمانی زائران، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، پهلوانی، مدیرکل انتقال خون استان قم، به همراه دکتر کبیری، معاون فنی این اداره‌کل، با حضور در «بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی قم و همچنین بیمارستان صحرایی مستقر در مسجد مقدس جمکران، وضعیت آمادگی‌های درمانی را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدیدهای میدانی، بخش‌های مختلف این بیمارستان‌های صحرایی به‌ویژه محل‌های استقرار بانک خون بررسی شد. مسئولان انتقال خون قم ضمن تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع فرآورده‌های خونی، فرآیندهای تأمین، نگهداری و توزیع ذخایر خونی را برای پشتیبانی از هرگونه فوریت پزشکی در جریان مراسم تشییع، مورد نظارت و بررسی قرار دادند.

این بازدید با هدف اطمینان از آمادگی کامل شبکه انتقال خون استان در جهت ارائه خدمات سریع و مؤثر به مجروحان احتمالی و بیماران در جریان این مراسم عظیم ملی انجام شده است تا تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای حفظ سلامت زائران و مجاوران حرم کریمه اهل‌بیت (س) و مسجد مقدس جمکران صورت پذیرد.

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