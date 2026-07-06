زاکانی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید:
این جمعیت آغازی برای فراهم کردن زمینه ظهور هستند
شهردار تهران با بیان اینکه این حضور میلیونی حاوی پیامی شفاف است، گفت: جز تحقق اهداف انقلاب اسلامی و خروج نظام سلطه از منطقه و پاک کردن منطقه از لوث نامبارک آمریکا، مردم به چیزی دیگر راضی نیستند.
به گزارش ایلنا از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، صبح امروز – دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵- در حاشیه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: امروز مردم قیام کردند تا پدر امت، بزرگ این ملت و افتخار جهان اسلام را بدرقه و مشایعت کنند. آنچه که امروز هست شور، شعور و یکپارچه اعلام آمادگی کردن است.
وی افزود: به نظر بنده تازه این مسیر شروع شده است؛ حتماً این جمعیت آغازی بر یک همهگیری و قیام گسترده برای ریشهکن کردن ظلم و فراهم کردن زمینه ظهور هستند.
زاکانی با بیان اینکه از سحرگاه امروز جمعیت گستردهای از شرقیترین نقطه اعلامی تا میدان آزادی منتظر بودند و لحظه به لحظه به جمعیت آنها افزوده میشود، خاطرنشان کرد: این حضور حاوی پیامی بسیار شفاف است؛ «انتقام در راه است». جز تحقق اهداف انقلاب اسلامی و خروج نظام سلطه از منطقه و پاک کردن منطقه از لوث نامبارک آمریکا، مردم به چیزی دیگر راضی نیستند.
شهردار تهران با اشاره به حضور زودهنگام خود در مسیر تشییع، یادآور شد: خوشبختانه شرایط به خوبی مهیاست و البته باید این جمعیت میلیونی در ادامه مسیر کمک کنند.
وی تأکید کرد: پیروزی فراهم شد اما خون بهای امام شهید چیزی جز پیروزی مطلق بر ظلم و ستم به ویژه در برابر آمریکای جنایتکار نیست.