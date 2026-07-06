وی با بیان اینکه تمامی مسیرهای برگزاری مراسم به‌صورت لحظه‌به‌لحظه از طریق مرکز رصد جمعیت هلال‌احمر پایش می‌شود، افزود: نیروهای امدادی، نجاتگران و داوطلبان هلال‌احمر به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب تیم‌های مختلف در میان جمعیت مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی، درمانی و حمایتی را به شرکت‌کنندگان ارائه کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به رصد مستمر جاده‌ها و محورهای مواصلاتی منتهی به محل برگزاری مراسم اظهار کرد: همه مسیرهای تردد نیز به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به مداخله، هماهنگی‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کولیوند با اشاره به خدمات‌رسانی هلال‌احمر در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره) همچنین مراسم تشییع، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی نیروهای امدادی و همراهی مردم، این مراسم در مقایسه با تجمعات انبوه مشابه در جهان با کمترین میزان تلفات، خسارات و مشکلات مدیریت شد و مردم نیز همکاری بسیار خوبی با نیروهای امدادی داشتند.

وی از هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم در عراق خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط در عراق انجام شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی در مراسم آن کشور نیز وجود دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به استقرار نمایندگان این جمعیت در پلیس راهور افزود: نمایندگان هلال‌احمر در پلیس راهور مستقر هستند و در صورت نیاز، اقدامات لازم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

کولیوند با قدردانی از همراهی مردم گفت: آنچه در روزهای اخیر بیش از هر چیز از سوی مردم شاهد بودیم، قدردانی و ابراز محبت نسبت به داوطلبان، امدادگران و نیروهای هلال‌احمر بود که این موضوع، خستگی روزهای خدمت را از تن همکاران ما بیرون کرد.