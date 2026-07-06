۱۱۰۰ نیروی شهربان در مسیر تشییع

به گزارش ایلنا، احمد معظمی گودرزی با بیان این مطلب گفت: مسیر 25 کیلومتری تشییع رهبر شهید ایران حدفاصل تهران پارس تا میدان آزادی و در 21 پهنه محل ماموریت نیروهای شهربان و حریم‌بان است.

وی توضیح داد: برای این مسیر 1100 نیروی شهربان با 350 خودرو و 100 موتور به انجام وظیفه مشغول هستند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان در ادامه با بیان اینکه هر گونه بساط گستری و سدمعبر در مسیر تشییع رهبر شهید ایران ممنوع است گفت: ما چند ماموریت ستادی داریم که مهمترین آنها برنامه ریزی به منظور حفظ انضباط شهری و استقرار نیروهای حریم، معبر و شهر در مراسم تشییع، پیگیری و هماهنگی با مبادی ذی ربط جهت تحقق برنامه و اهداف ماموریت‌ها، پیگیری از مناطق جهت همکاری نیروهای انضباط شهری با پلیس راهور، نظارت عالیه بر نحوه عملکرد مناطق در برقراری انضباط شهری در مسیرهای تعیین شده و ارسال گزارش عملکرد به مدیران ارشد خدمات شهری، است.

معظمی تاکید کرد: همچنین 8 تیم ارزیاب تخصصی نیز در مراسم حضور دارند و عملکرد نیروها را تا پایان مراسم مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به زائرسراها و پارکینگ های بزرگ ورودی تهران نیز گفت: نیروهای خدوم شهربان و حریم‌بان جدا از وظایف ذاتی خود حفظ و حراست 14 پارکینگ بزرگ تهران و همچنین خدمت به زوار مراسم تشییع را در زائرسراها برعهده دارند.

گفتنی است نیروهای شهربان در مراسم وداع با رهبر شهید نیز در روزهای دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم تیرماه، برای هر روز تعداد ۴۰۰ نفر نیرو، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت و ۹۰ خودرو، وظیفه حفظ انضباط و مدیریت شهری در محدوده مصلای تهران را بر عهده داشتند.

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